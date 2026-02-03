Ето ги най-добрите китайски кросоувъри

В Китай посочиха най-висококачествените кросоувъри. Китайската платформа CheZhi, специализирана в събирането и анализа на данни за дефекти на превозни средства, публикува рейтинг за качеството на кросоувърите за четвъртото тримесечие на 2025 г.

Модели от Xiaomi и Zeekr оглавиха класацията.

За да създадат класацията, експертите изчислиха броя на оплакванията за кросоувъри и SUV-ове, оставени от потребители в сервизите от октомври до декември 2025 г., и ги сравниха с обема на продажбите на съответните модели на вътрешния китайски пазар за същия период.

Крайният показател бе броят на оплакванията на 10 000 продадени автомобила.

Xiaomi YU7 е признат за кросоувърът с най-високо качество през четвъртото тримесечие на 2025 г. с оценка 0,9. Продажбите на модела започнаха през юни 2025 г. и той се класира на второ място в сегмента на SUV по обем на продажбите, със 106 500 продадени бройки през тримесечието, което прави този показател за качество особено важен.

Saic H5 (Shangjie H5), съвместна разработка между SAIC и Huawei, зае трето място с резултат 1,7.

Плътно зад челната тройка се нареждат Toyota bZ3X (2,2 точки), продукт на партньорство между Toyota и GAC, и бензиновият Changan X5 Plus (2,3 точки).

В проучването са включени общо 358 модела, като 108 от тях показват намаление на оплакванията, докато останалите показват увеличение. Средната оценка за качество на кросоувърите е 24,8 точки, което е по-добре отколкото в сегментите на седаните и миниваните .

Абсолютните аутсайдери на класацията не се разкриват поради риска от евентуални съдебни искове от страна на автомобилните производители.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com