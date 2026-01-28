Новата цивилизация чукна 140 години

Изминаха точно 140 години откакто светът зави завинаги в нова посока. Днес е рожденият ден на нашата свобода да се движим.

На 29 януари 1886 г. Карл Бенц патентова своята „триколка“, без да подозира, че полага основите на съвременната цивилизация.

Представете си времето на файтоните и конския тропот, в което един мечтател дръзва да замени юздите с двигател с вътрешно горене.

Първият автомобил е бил далеч от днешния лукс – приличал е на открита каляска на три колела, развиваща скромните 16 км/ч. Но в този метален скелет е туптяло „сърцето“ на бъдещето.

Историята става още по-вдъхновяваща благодарение на неговата съпруга, Берта Бенц, която без негово знание предприема първото дълго пътуване, за да докаже на света, че машината работи.

Без нейната смелост изобретението на Карл може би щеше да остане само прашен чертеж в някой архив.

Днес, когато прекосяваме разстоянията за минути, си струва да си спомним за този дързък миг на гениалност.

