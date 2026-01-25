Това ли е краят на колите на газ

Интересът към новите автомобили с газови инсталации в Европа се увеличава. През 2025 продажбите на такива превозни средства са се увеличили с до 10 процента. За съжаление, феновете на LPG нямат причина да се радват. Според експерти, краят на автогаза в Европейския съюз ще бъде отбелязан до 2030. След тази дата продажбата на такива автомобили ще престане да бъде печеливша.

Данните на компанията за анализи Dataforce сочат, че през 2025 общо 347 717 нови автомобила, оборудвани със заводски LPG системи, са регистрирани на европейските пазари, пише "Аутомедия". Това е с 9,8 процента повече отколкото през 2024. Техният брой обаче всъщност е доста по-голям, защото тъй като някои коли се преоборудват на газ не във фабриката, а след първата им регистрация.

Dacia е безспорният лидер с над 200 000 продажби

Групата Renault, и особено марката Dacia, е отговорна за рязкото увеличение на интереса на европейските купувачи към нови автомобили с LPG. Според данни на Dataforce, до 89 процента (близо 309 500 регистрации) продажби са на групата Renault (+14 процента на годишна база).

Абсолютният хегемон на пазара за нови LPG автомобили е Dacia, която през 2024 достави до 228 962 автомобила, задвижвани с пропан-бутан, на купувачи от Стария континент. Това означава, че само румънската марка е отговорна за почти 66 процента от всички регистрации на нови автомобили с такова гориво в Европа.

Китайските автомобили на газ стават все по-популярни

Второто място в Европа заема италианската марка DR Motor Company, която всъщност е вносител на китайски автомобили. От 2007 тя предлага под собственото си лого коли, внесени от Китай и сглобени в Италия. Те са на производители като BAIC, Chery или JAC. Според Dataforce, миналата година над 21 500 автомобила DR, оборудвани с газови инсталации, са излезли европейските пътища.

Третото място на подиума заемат корейските компании Hyundai и Kia, които са част от един концерн. Те постигат общ дял от 3,8 процента от общия брой регистрации (малко над 13 200 регистрации).

LPG намалява емисиите на CO2, но времето му изтича

Близо 230 000 регистрации на нови автомобили Dacia с заводски LPG системи не са изненада за експертите. Повече от половината от този брой се дължи на бестселъра на румънския производител – най-продаваният нов автомобил в ЕС през 2025 - Dacia Sandero.

Dacia последователно разширява гамата си от автомобили с фабрични газови инсталации, като в момента това е едно от най-ефективните решения (заедно с хибридизацията на предложението) за намаляване на емисиите на CO2 от ауспусите на превозните средства и за избягване или минимизиране на санкциите, наложени от ЕК за превишаването им.

Експертите оценяват, че при малките бензинови двигатели, използвани от Dacia и Renault, LPG системата може да намали CO2 емисиите на бензинов автомобил с 10 г/км. В този случай става дума за ситуация, при която печелят всички. Като предлага автомобили с фабрична газова система, Dacia като производител намалява основата за изчисляване на глобите, а клиентите се радват на по-ниски оперативни разходи.

Дните на LPG в Европа са преброени, вече е определен и краен срок

Проблемът е, че въпреки увеличението на регистрациите, дните на LPG на пазарите на ЕС вече са преброени. Според графика за намаляване на емисиите на CO2 от нови превозни средства, допълнителни лимити за емисии ще влязат в сила още през 2030. Регулациите на ЕС тогава предполагат намаление от 55 процента спрямо "базовата" 2021.

Това означава, че средният лимит на CO2, за който производителят се глобява с 95 евро (за всеки грам над лимита за всяко превозно средство, което го надвишава), ще бъде намален от сегашните 93,6 грама CO2 на км до 50 грама CO2/км. Това са ограничения, които нито един автомобил с вътрешно горене не може да изпълни, освен ако не използва plug-in хибридна задвижваща система. А това изисква освобождаване на място за голяма и тежка тягова батерия, което изключва инсталирането на газова система.

В това са наясно и производителите, като директорът по продажбите на Dacia - Франк Марот, не го крие. В интервю за Industry Automotive News той призна, че LPG в момента позволява минимизиране на въглеродния отпечатък при ниска цена, но в същото време Марот не се съмнява, че дните на LPG в Европа са преброени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com