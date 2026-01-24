Възраждат съветска легенда, любима на червената буржоазия

Бившата съветска марка Волга е спрягана за завръщане на сцената от няколко години, като този път слуховете бяха подхранени от Асоциацията на руските автомобилни дилъри, чийто шеф - Алексей Подшеколдин, разкри, че проектът е получил ново развитие. И неговата реализация ще зависи основно от правилната локация на мястото за сглобяване на автомобилите, пише "Аутомедия".

Оказва се, че първоначалните идеи за производство в Москва са били по-скоро емоционален порив, отколкото хладна икономическа сметка. Високите разходи за труд в мегаполиса и логистичната дупка по отношение на резервните части биха могли да "потопят" проекта още в зародиш.

Вместо Москва, експертите посочват бившите мощности на Volkswagen като вариант за новата Волга. Там всичко е готово – от обучените кадри, които познават западните стандарти, до данъчните преференции, които биха свалили финалната цена на колите.

Подщеколдин дори не пропусна да се пошегува, че ако зависеше от него, би преместил и производството на новия Москвич на същото място, за да се възползва от индустриалния синергизъм. Явно целта е една: да се избегне излишното разхищение и новите "волги" да не струват "майка си и баща си".

Под лъскавата обвивка на бъдещите модели на възродената марка обаче ще тупти китайско сърце. Макар все още да няма официално потвърждение, в автомобилните среди упорито се говори, че донори ще бъдат платформи на Geely. Очаква се гамата да включва три основни стълба: кросоувърите Atlas и Monjaro, както и седана Preface. Тези автомобили вече са преминали през ситото на държавните регулации и са получили необходимите сертификати (VTA), което на практика означава, че пътят към конвейера е чист.

Пролетта на 2026 година се очертава като крайъгълен камък за руската автомобилна индустрия. Тогава трябва да стартира серийното производство, което ще покаже дали възродената Волга може да бъде нещо повече от китайска машина с позната емблема.

