Обрат в продажбата на коли, пада ключов документ

В автомобилния пазар назрява промяна, която може да го преобърне. Напът е да отпадне задължителната нотариална заверка при прехвърляне на моторни превозни средства. Нов законопроект предлага сделките да се извършват с обикновен писмен договор, а проверките за собственост и изрядност да преминат изцяло към МВР и КАТ. Идеята е държавата да поеме гаранцията за сигурността на купувача, като същевременно отпадне една от най-оспорваните такси в сектора.

Според вносителите от ПП–ДБ България е единствената страна в Европа, която все още изисква нотариална заверка за подобни сделки – практика, определяна като „измислена административна тежест“. Те настояват, че е време процесът да бъде модернизиран и приведен към европейските стандарти, включително чрез възможност за изцяло електронно прехвърляне.

Нотариусите отвръщат: „Не е популизъм, а риск“

Камарата на нотариусите реагира остро на предложението. Според тях премахването на заверката не само няма да улесни гражданите, но и ще отвори врата за измами, заобикаляне на закона и принудително отнемане на автомобили. Те подчертават, че нотариусите изпълняват публични функции, възложени от държавата, а не защитават частни интереси.

В позицията си Камарата припомня, че вече съществува електронен обмен на информация между нотариусите и МВР, който позволява незабавно подаване на данни за промяна на собствеността. Според тях именно тази система е повишила правната сигурност и е ограничила измамите при сделки с автомобили – актив, който за много български семейства е най-ценната движима вещ.

Нови правила за тротинетките – локална регистрация и повече контрол

Паралелно с дебата за автомобилите в парламента се появи и друг пакет промени – този път насочен към електрическите тротинетки. „БСП – Обединена левица“ предлага те да бъдат регистрирани в общината, на чиято територия се движат, като няма да имат право да преминават в друга. Целта е да се въведе по-строг ред за бързите и маневрени превозни средства, които все по-често участват в инциденти.

Проектът предвижда и разширени правомощия за кметовете – те ще могат да санкционират водачи на тротинетки, които се движат по тротоари, велоалеи или други забранени зони. Аргументът е, че правилата за движение трябва да важат за всички участници, независимо от вида на превозното средство.

Предлага се и допълнително обучение за хора, които нямат шофьорска книжка, но използват тротинетка – мярка, която според вносителите ще намали инцидентите и ще улесни контрола на общинските органи.

Накъде върви реформата

Дебатът около нотариалната заверка се превърна в сблъсък между две философии – едната настоява за дигитализация и облекчаване на гражданите, другата предупреждава за рискове и загуба на правна сигурност.

Докато парламентът решава съдбата на ключовия документ, автомобилният пазар и гражданите очакват дали предстои истински административен обрат – или поредният спор, който ще остане на хартия.

