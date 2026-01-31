Пригответе се! Времето ще ни побърка в следващите дни

Облачността днес ще е значителна. В западната половина на страната на отделни места ще превалява дъжд и сняг. В източните райони ще духа умерен вятър от изток-североизток, който ще вкарва още студен въздух.

Максимални температури: 2° – 9°, София: около 5°, Черноморие: 3° – 6°.

През нощта ще остане облачно, със слаби валежи на места, главно от дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток.

Температурите утре: почти без дневен ход - –3° до 2°, София: около 1°, Черноморие: 1° – 3°.

От утре сутринта – сериозна зимна обстановка

Още сутринта от югозапад започват валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна. Очакват се интензивни снеговалежи, натрупване на снежна покривка: Южна България: 15–20 см, Северна България: 10–15 см.



Ще духа умерен, а в Източна България временно силен североизточен вятър с пориви до 90 км/ч. Очакват се снежни виелици и навявания, рязко намалена видимост и затруднения по пътищата.

Понеделник

В източните райони все още ще превалява сняг, но до обяд валежите навсякъде ще спрат. Ще остане облачно и ветровито, а дневните температури в цялата страна ще са под нулата.

Вторник – пик на студа

През нощта срещу вторник облачността ще намалее и ще стане много студено. На места сутринта температурите ще паднат под –10°.

Във вторник и сряда ще има променлива облачност, а температурите постепенно ще започнат да се повишават.

В четвъртък атоплянето ще продължи, но ще има нови валежи, вече от дъжд, главно в югоизточната половина от страната.

Съвет: Ограничете пътуванията в дните с обилен снеговалеж и силен вятър. Подгответе автомобилите си за зимни условия.

