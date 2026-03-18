Почитаме голям светец! 4 тежки забрани

Днешният ден носи особена светлина. На 18 март Православната църква почита паметта на един от най-ярките защитници на вярата – свети Кирил, патриарх Йерусалимски, човек, който превърнал живота си в непрекъсната битка за истината и в служение на бедните. Неговият път е белязан от чудеса, гонения, изгнания и непоколебима духовна сила.

Архиепископът, който не се уплаши от императора

Когато Кирил бил възведен за йерусалимски архиепископ, империята кипяла от спорове. Арианската ерес разкъсвала единството на Църквата, а самият император Констанций подкрепял лъжеучението.

Кирил не се поколебал. Проповядвал истината открито, без страх от гнева на властта. Това му струвало много – гонения, клевети, изгнания. Но той не отстъпил.

Чудото на небесния кръст – знак за целия свят

На 7 май 351 г. Йерусалим се събудил под небеса, които никой никога не забравил.

Над града се появил сияещ кръст, простиращ се от Голгота до Елеонската планина. Хиляди хора – жители и поклонници – видели чудото. Страх и радост се смесили в едно, а храмовете се изпълнили с народ, който славел Бога.

Кирил описал явлението в писмо до император Констанций, надявайки се да събуди в него благочестие. Но вместо това получил още по-голям гняв и нови преследвания.

Пастирът, който раздаде всичко

В Юдея настъпил страшен глад. Кирил не се поколебал – раздал цялото си имущество на бедните. Когато то свършило, започнал да продава църковни съдове и одежди, за да нахрани гладните.

Това благородство било представено пред императора като престъпление. Арианските му врагове го оклеветили, и той бил свален и заточен.

Но народът помнел – Кирил бил архиепископ, който не се грижел за златото, а за човешките души..

Юлиан Отстъпник и огънят, който излизал от земята

Когато на престола се възкачил Юлиан Отстъпник, гоненията придобили нова форма – не открита жестокост, а хитра, подмолна борба срещу християнството.

Юлиан решил да нанесе удар по пророчествата и да възстанови разрушения Йерусалимски храм. Юдеите се стекли с надежда и радост, започнали работа, но тогава се случило нещо необяснимо.

Земетресение разтърсило града. Огнени кълба излизали от земята и обгаряли работниците, оставяйки върху дрехите им знака на кръста. Страхът бил толкова голям, че строежът бил изоставен. Мнозина приели християнството.

Юлиан забранил да се говори за чудото. А Кирил отново бил прогонен.

Завръщане, победа и духовно наследство

След смъртта на Юлиан, Кирил се върнал, но бил изгонен още веднъж от император Валент.

Едва при Теодосий Велики получил спокойствие и довършил служението си. Умира през 386 г., оставяйки след себе си 24 божии слова – безценни свидетелства за древната литургична традиция и чистотата на православната вяра.

Традиции и обичаи

Денят на свети Кирил е свързан с духовна чистота, милосърдие и въздържание.

В народните представи това е ден, в който човек трябва да бъде внимателен към думите и делата си, защото светецът е пазител на истината.

На този ден хората:

посещават храм, палят свещ за здраве и просветление

раздават храна или правят добро дело в памет на милосърдието на светеца

молят за защита от лъжа, клевета и несправедливост

В някои райони се вярва, че днес не бива да се започват важни дела, защото денят е свързан с духовни изпитания и борба за правдата.

Забраните за деня

Традицията е категорична – на 18 март има няколко строги забрани, свързани с характера на светеца и чудесата, които го съпътстват.

Не се лъже и не се клевети.

Свети Кирил е символ на истината. Всяка лъжа днес се смята за особено тежък грях.

Не се започват нови начинания.

Денят е под знака на духовни сътресения – както земетресението, което спряло строежа на храма.

Не се работи тежка физическа работа.

Смята се, че огънят, който излизал от земята, предупреждава да се избягва всичко, което може да доведе до нараняване.

Не се проявява алчност.

Кирил раздал всичко, което имал. Денят е за щедрост, не за трупане.

Ден на светлина, истина и чудеса

18 март ни връща към времена, в които небето говорело чрез знаци, а един човек – свети Кирил – стоял непоколебимо срещу императори, ереси и клевети.

Той ни напомня, че истината винаги намира път, че милосърдието е по-силно от властта, и че чудесата се явяват там, където вярата е жива.

