Караджов с голяма новина за шофьорите на електромобили

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов връчи първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически превозни средства по пътищата.

Договорите са на обща стойност от близо 1,4 млн. евро, осигурени от европейската програма „Транспортна свързаност" 2021–2027.

„Много хора възприемат електромобила като градско средство за придвижване, извън градовете се страхуваме да пътуваме, защото няма достатъчно места за зареждане и няма достатъчно бързи зарядни станции. В рамките на една почивка е нормално да се зареди електрическия автомобил", посочи Караджов.

„Ще дадем възможност на електромобилите да излязат от градовете и да тръгнат по автомагистралите и скоростните пътища", добави Караджов.

Зарядни тенти за електрически автомобили ще бъдат изградени на АМ „Тракия", край Пловдив, в района на Мездра, в Аксаково и близост до Ямбол. „Станциите ще бъдат с мощност до 400 киловата, което гарантира, че в рамките на една нормална почивка за едно семейство или някой, който пътува за работа, електромобилът ще бъде зареден. Към всяка една зарядна станция ще бъдат изградени комфортни зони за отдих", увери Гроздан Караджов.

Той очаква и се надява, че ще се включат още повече компании във втория кръг, за да се използва пълният ресурс на предоставените средства за изграждане станциите на електромобилите.

Свилен Баев, един от бенефициентите за изграждане на електрозарядна мрежа за електромобилите, добави, че е много хубав знак, че може да се разчита на помощ от държавата.

