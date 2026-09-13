Обрат в продажбата на коли, пада ключов документ
Камарата на нотариусите реагира остро на промяната
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Камарата на нотариусите реагира остро на промяната
Глоби за недобросъвестни съседи предвиждат промени в Закона за етажната собственост
София. Парламентът отмени окончателно така наречения данък „колиба". Депутатите приеха на две четения промените в Закона за местните данъци и такси....
София. „Какво ще ни дадат предсрочни парламентарни избори сега, при какъв състав на Народното събрание без изразено мнозинство ще настъпи промяна?". Т...
София. „Считам, че е възможно да се случи намалението на цената на електроенергията с до 5 %". Това съобщи председателят на ДКЕВР Анжела Тонева на ср...