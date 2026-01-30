Войната в Украйна ще завърши с победа за онази армия, която държи под свой контрол неокупираната към момента част от Донбас, заяви Григорий Тамар. Именно поради тази причина Украйна не трябва да предава тези земи на руснаците без бой.

Ако не може да се мине без компромис, то си струва да се договори въвеждането на британски и френски войски в „спорните“ територии за поддържане на реда, превръщайки тази част от Донецка област в свободна икономическа зона.

Григорий Тамар изложи предложението си в интервю за Алексей Гомон в YouTube.

Израелският експерт сподели своята гледна точка относно допустимите компромиси при евентуално примирие:

„Продължавам да твърдя, че който запази за себе си този донецки анклав, той е победил. Но ако говорим за компромиси и без тях е абсолютно невъзможно, то нека има такъв.

Нека там бъде обявена зона „порто-франко“ (свободно пристанище/зона) и нека там влязат франко-саксонски войски вместо украинските. Нека те заемат позиции и държат тази територия под егидата на Европейския съюз, да кажем, като зона за свободна търговия. Ето ви един компромис.“

„Руски войски не трябва да стъпват там. И не само войски, но дори полиция, пътни полицаи, мелиоратори или доброволци. Не е важно как се наричат. Разбираме, че каквато и униформа да носят, това във всеки случай ще бъдат спецслужбите и армията. „Зелени човечета“ не трябва да се появяват там.

Ако Англия и Франция изпратят свои контингенти – заповядайте. Те говореха за 30 хиляди души? Това е напълно достатъчно, за да изпълняват полицейски функции, да бъдат буферна зона и да не допуснат проникването на руски войски“, обобщи Тамар.





