Костадинов с 2 остри критики към Радев

Не спират коментарите след снощното интервю на Румен Радев в Панорама.

Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов изригна срещу позициите на Радев в политически и геополитически план.

Ето какво пише Костадинов:

Отлично интервю на Радев в Панорама. За пореден път каза, че е за еврото, че според международното право Крим е украински (според същото международно право би трябвало и Косово да е сръбско, но този въпрос не му беше зададен), че е готов да води разговори с ППДБ за управление, а с ГЕРБ за избор на нов Висш съдебен съвет и т.н., и т.н.

С всяка своя публична изява бившия президент показва последователно своите политически виждания - евроатлантически, в подкрепа на неолибералното политическо статукво. Знам, че дебати с негово участие няма да има, защото неговият екип се бои от тях. Дори и снощи беше безпрецедентно сам в Панорама, което аз поне не се сещам досега да се е случвало - винаги политиците са поне двама. Но такива интервюта са полезни, защото показват идеологията, политическите нагласи, качествата и уменията на политика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com