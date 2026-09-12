В Крим е страшно! Цените отлетяха в небето
Невиждано поскъпване, продоволствена криза
Следете всички новини, анализи и коментари за Крим. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Невиждано поскъпване, продоволствена криза
Поиска спешно укрепване на ПВО след зачестилите украински атаки с дронове
Защо полуострова е толкова важен
Мярката ще позволи по-бързо решаване на въпросите, свързани с нормалното функциониране на жизненоважните системи и услуги
Севастопол и Симферопол останаха без електричество, а Москва вече плаща тежка цена за ударите по рафинерии и енергийни активи
Към момента властите не дават подробно обяснение
Ударите засягат не само окупирания полуостров, но и логистичната връзка с Краснодарския край, която Москва използва за движение на хора, товари и гори...
Ударите по Армянск блокираха доставки, а недостиг на бензин и дизел вече се усеща на полуострова
В политически и геополитечски план
Към сутринта на 13 юни официалните власти в Русия не са публикували никакво изявление относно събитията
В интервю за списание TIME
През февруари 2014 г. руски войници окупираха Крим, където тогава беше базиран руският Черноморски флот
За разлика от българската общност, която е постоянно под заплаха в Молдова и Украйна, българите в Крим могат свободно да изразят подкрепата си
Москва изрази надежда, че с времето Турция ще разбере руската позиция и ще се съгласи с аргументите
Напоследък Украйна засили и нападенията срещу руските системи за противовъздушна отбрана на полуострова
Военнослужещите работят по унищожаване на въздушни цели
Киев се стреми да принуди флота на Москва да се изтегли от Черно море
Русия е свалила два дрона над югозападната част на Крим
На 12 август две украински ракетни атаки срещу стратегическия мост бяха осуетени
По време на международна конференция