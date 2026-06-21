Крим под атака! Жертви, ранени и спрени фериботи към Русия

Четирима души са загинали, а още 28 са били ранени при украинска атака с дронове срещу контролирания от Русия полуостров Крим, съобщи в Телеграм назначеният от Москва ръководител на полуострова Сергей Аксьонов, цитиран от Ройтерс. Отделно местните власти в руския Краснодарски край съобщиха за един загинал на пътнически ферибот и за пожар в нефтен терминал след украинска въздушна атака.

Фериботната линия през Керченския проток, който разделя Крим от Краснодарския край, е била временно спряна. Ударът идва на фона на засилваща се украинска кампания срещу руска транспортна, енергийна и логистична инфраструктура около окупирания полуостров.

Удар по Крим и по връзката с Русия

Според съобщенията на руските власти атаката е засегнала едновременно Крим и района от другата страна на Керченския проток. Това прави случая по-сериозен от поредния нощен обстрел, защото засяга не само самия полуостров, а и връзките, чрез които Русия поддържа движението към него.

Керченският проток е ключова линия между Крим и руския Краснодарски край. Освен моста, регионът разчита и на фериботна връзка, а всяко прекъсване там има значение за трафика, снабдяването и логистиката. Временната пауза на фериботите показва, че атаките вече не целят само отделни обекти, а чувствителни точки в системата, която свързва Крим с Русия.

Международни медии също съобщават за украински удари по обекти около Керч. „Гардиън“ пише, че Украйна е ударила петролен терминал в окупирания Крим, а сателитни данни на НАСА са потвърдили пожар в района на пристанището; според същата информация са били атакувани и други обекти в Крим, включително електрическа подстанция и райони около Евпатория и Севастопол.

Един загинал на ферибот и пожар в терминал

По информация на властите в Краснодарския край един човек е загинал на пътнически ферибот при украинска въздушна атака. Съобщено е и за пожар в нефтен терминал - детайл, който поставя удара в по-широката линия на украинските атаки срещу руска енергийна инфраструктура.

Ройтерс съобщи по-рано този месец, че украински дронове са ударили петролния и газов терминал „Таманнефтегаз“ в Краснодарския край, като според украинската Служба за сигурност са били поразени горивни резервоари и съоръжения за товарене на нефт. Асошиейтед прес също съобщи за украинска атака в Краснодарския край, при която е загинал човек и е избухнал пожар в морски терминал.

Тези удари показват, че районът около Керченския проток и черноморските терминали в Южна Русия вече е част от постоянния натиск върху руската логистика. За Москва това е болезнено, защото Крим не е само символ, а военен и транспортен възел.

Украйна натиска по горивата и снабдяването

Украйна все по-често атакува нефтени бази, терминали, рафинерии и транспортни връзки, които обслужват руската военна машина. Ройтерс отбелязва, че Киев е засилил далечните удари по руски петролни обекти, а това вече води до недостиг на гориво в Крим и на други места.

„Уолстрийт джърнъл“ съобщава, че ударите по руски рафинерии са засегнали значителна част от капацитета за преработка и са довели до горивни затруднения в десетки руски региони, включително в Крим, където има въведени ограничения и режими за снабдяване.

Точно в този контекст атаките срещу фериботи, терминали и пристанищна инфраструктура придобиват по-голямо значение. Те не са само военен жест. Те са част от опит да се затрудни поддръжката на окупирания полуостров, да се удари снабдяването и да се покаже, че руската тилова зона около Крим вече не е сигурна.

Крим остава една от най-чувствителните точки на войната

Крим е окупиран и анексиран от Русия през 2014 г., но Киев и западните държави продължават да го смятат за част от Украйна. Ройтерс напомня това и в предишни свои съобщения за украински удари по полуострова, включително атака срещу влак в Крим по-рано този месец, при която според руските власти е имало жертва и ранени.

През последните седмици Крим и връзките му с Русия все по-често се появяват в анализите на западни медии като уязвима зона. Скай нюз пише, че украинските дронови атаки все по-силно притискат руските маршрути за снабдяване към полуострова, като особено чувствителни са транспортните линии, мостовете и пътищата, по които Москва поддържа военната си логистика.

Затова последната атака има двойно значение. От една страна, руските власти съобщават за жертви и ранени, включително на контролирания от Москва полуостров и в Краснодарския край. От друга, ударът попада в по-широка кампания, при която Украйна се опитва да направи Крим все по-труден за снабдяване и все по-скъп за удържане от Русия.

Войната вече се води и по тиловите артерии

Атаката по Крим, фериботната линия и нефтения терминал показва колко дълбоко дроновата война промени фронта. Ударите вече не се измерват само с километри от бойната линия, а с това дали могат да прекъснат гориво, транспорт, пристанища и логистични връзки.

За Русия подобни атаки са опасни не само заради непосредствените щети, а защото подкопават усещането за контрол върху Крим. За Украйна те са начин да пренесе натиска в окупирания тил и да удари инфраструктура, която има значение за военните операции.

Така поредната атака с дронове се превръща в нещо повече от епизод в нощната война. Тя показва, че Крим вече е не само символ на руската окупация, а и бойно пространство, в което всяка фериботна линия, всеки терминал и всеки маршрут към полуострова могат да се превърнат в цел.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com