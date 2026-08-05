Райна пада от 12 метра, докато ходела насън

Една семейна почивка в Париж се превърна в кошмар за 44-годишната Райна Хеверин от Ливърпул, която оцеля по чудо, след като падна от около 12 метра през прозореца на апартамент под наем. Жената смята, че по време на инцидента е ходела насън bTV.

Трагичният случай се разиграва на 26 април миналата година. На следващата сутрин брат ѝ я открива в двора на сградата, като първоначално дори помислил, че тя просто спи.

„Бях много дезориентирана. Не бях спала добре предната нощ“, разказва Хеверин пред Би Би Си.

По думите ѝ в стаята имало т.нар. френски балкон – висок прозорец без изнесена площадка. Тя предполага, че насън е стигнала до отворения прозорец и е паднала от третия етаж.

„Мисля, че съм ходила насън. Може би съм била дезориентирана. Паднах през прозореца… три етажа надолу във вътрешния двор“, споделя тя.

Три седмици в кома

При падането жената получава тежки наранявания – счупена ръка, счупена тазобедрена става и сериозен кръвоизлив в мозъчния ствол, който засяга говора и двигателните ѝ способности.

Лекарите я поставят в медикаментозна кома за близо три седмици, а известно време тя диша с помощта на апаратура.

„Следващото нещо, което си спомням, е, че се събудих в болницата, а съпругът ми Майкъл ми четеше ужасна книга“, разказва тя с чувство за хумор.

Отново се учи да ходи и говори

След завръщането си във Великобритания Хеверин започва дълъг и тежък период на рехабилитация.

Диагностицирана е с атаксия – неврологично заболяване, което нарушава равновесието, координацията, движенията и говора.

„Всичко е трудно, защото ръцете ми треперят. Дори да се гримираш или да изпиеш кафе – нещата, които приемаме за даденост, изведнъж стават огромно предизвикателство“, казва тя.

„Липсва ми старият ми живот“

Преди инцидента Райна е активна майка на две деца и успешен предприемач.

„Обичах да водя децата на училище, да ги прегръщам и да ги слагам да спят. Това са обикновените неща, които сега ми липсват най-много“, признава тя.

Въпреки всичко не се отказва. По време на възстановяването си вече е успяла да измине по пет километра в продължение на пет последователни дни с благотворителна цел, а следващата ѝ цел е да извърви същото разстояние само за един ден.

„Ако работиш усилено и не се отказваш, можеш да се доближиш до човека, който си бил преди“, казва тя.