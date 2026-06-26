Обявиха извънредно положение на две места

Властите в Крим и Севастопол обявиха регионално извънредно положение на фона на недостига на горива, прекъсванията на електрозахранването и проблемите с водоснабдяването, възникнали след засилените украински атаки с дронове срещу инфраструктурни обекти.

Ръководителят на Крим Сергей Аксьонов и губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев съобщиха в своите канали в Telegram, че са подписали укази за въвеждане на извънреден режим в двата региона.

Според Аксьонов мярката ще позволи по-бързо решаване на въпросите, свързани с нормалното функциониране на жизненоважните системи и услуги. Развожаев посочи, че решението цели да улесни управлението на икономическите и стопанските дейности.

На 24 юни Севастопол остана напълно без електрозахранване, а дни по-рано на целия Кримски полуостров беше преустановена продажбата на гориво на цивилни граждани. Преди това горивата се отпускаха с купони.

На 22 юни властите в Крим забраниха приемането на деца и нови резервации в летните лагери в региона до 1 септември.

Междувременно местни жители съобщават за затруднения в снабдяването с хранителни продукти и въвеждане на ограничения при продажбите. В социалните мрежи се появиха сигнали за недостиг на захар, ориз, елда, брашно и сол.

Извънредното положение влиза в сила от 13:00 часа в петък и ще остане в действие до стабилизиране на ситуацията.

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