Българка разказва за земетресението в Колумбия! Силно и дълго
Има, за съжаление, много жертви. Летището в Перейра е много разрушено, казва тя
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Има, за съжаление, много жертви. Летището в Перейра е много разрушено, казва тя
Земетресението припомни за трагедията от 1999 година
Пожарите са извън контрол, армията е мобилизирана, а властите с предупреждение
Мярката ще позволи по-бързо решаване на въпросите, свързани с нормалното функциониране на жизненоважните системи и услуги
Заради нанесените щети е затворено и международното летище край Каракас
50 дни протести
140 милиона американци под тревога, лед и сняг предизвикаха транспортен и енергиен хаос
След специална среща на кабинета Зеленски обяви, че страната ще увеличи значително вноса на електроенергия
Продължителността на извънредните мерки все още не е ясна
Причината е растящата престъпност
Градът отпуска финансова помощ на засегнатите от операциите на администрацията на Тръмп
Какво се случва
Туристите бяха посъветвани да останат по местата си за настаняване
Със заповед на кмета на община Харманли е обявено частично бедствено положение
Драконовски глоби за фирми-нарушители
Каква е причината?
Около 190 пожарникари вече са разположени на острова в 11 екипа
Каква е причината?
Части от островната държава са връхлетени от снеговалежи и високи морски вълни
Каква е причината?