Зимата парализира САЩ! Хиляди отменени полети и извънредно положение

Мощна зимна буря предизвика сериозен хаос в САЩ, като доведе до отмяната на хиляди полети и прекъсвания на електрозахранването в редица щати. Около 140 милиона души са поставени в повишена готовност заради опасни метеорологични условия. За ситуацията съобщи Асошиейтед прес.

Страната под тревога

По данни на властите повече от 40 процента от населението на САЩ е засегнато от предупреждения за опасно зимно време. Националната метеорологична служба прогнозира обилни снеговалежи и леден дъжд от събота до понеделник, като бурята се простира от Ню Мексико до североизточната част на страната.

„Снегът и ледът ще се топят много, много бавно и няма да изчезнат скоро“, предупреди метеорологът Алисън Санторели, подчертавайки риска от дълготрайни проблеми с инфраструктурата и транспорта.

Извънредно положение и федерална намеса

Президентът Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата. Федерална агенция за управление на извънредни ситуации предварително разположи консумативи и екипи за издирване и спасяване в множество райони, съобщи министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум.

„Молим всички да бъдат разумни - останете у дома, ако е възможно“, призова тя, докато властите в някои щати започнаха да издават последни предупреждения към населението.

Щети като след ураган

Синоптици предупреждават, че последствията от бурята, особено в районите със сериозно заледяване, могат да бъдат съпоставими с щети от ураган. Само в събота са регистрирани около 120 000 прекъсвания на електрозахранването, включително близо 50 000 в Тексас и Луизиана, показват данните на специализирания сайт poweroutage.us.

В южните щати екипи вече работят по възстановяването на повредени електропроводи, докато на изток опасенията от нови аварии остават високи.

Парализа на въздушния трафик

По данни на сайта за проследяване на полети FlightAware през уикенда в САЩ са отменени около 13 000 полета. Всички полети от международното летище в Оклахома бяха анулирани в събота, както и в неделя сутринта.

На международното летище „Далас/Форт Уърт“ бяха отменени над 700 излитащи и почти толкова кацащи полета, което превърна един от най-големите транспортни възли в страната в символ на настъпилия хаос. Сериозни нарушения имаше и на летищата в Чикаго, Атланта, Нашвил и Шарлът, Северна Каролина.

Почти всички излитащи полети от летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон, планирани за неделя, също бяха отменени.

Щатите затягат мерките

В Ню Джърси губернаторът Мики Шерил предупреди, че щатът се изправя пред буря, „каквато не сме виждали от години“, и въведе ограничения за движението на търговски превозни средства, както и намаляване на скоростта по магистралите до 35 мили в час, или 56 км/ч.

В Джорджия властите посъветваха жителите на северните райони да не пътуват и да се запасят с провизии за поне 48 часа. Според старшия държавен метеоролог Уил Ланкстън щатът може да бъде засегнат от „вероятно най-голямата ледена буря от повече от десетилетие“, последвана от необичайно ниски температури.

Екипите започнаха превантивна обработка на магистралите със солена вода, като 1800 работници работят на 12-часови смени, съобщи представителят на транспортната служба Ръсел Макмъри.

Какво предстои

След като премине през южните щати, бурята се очаква да се насочи на североизток. Прогнозите сочат снежна покривка от около 30 до 60 сантиметра в коридора от Вашингтон през Ню Йорк до Бостън, което създава риск от нови транспортни блокади и допълнителни прекъсвания на електрозахранването.

