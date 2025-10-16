Извънредно положение в Лос Анджелис! Какво става

Окръг Лос Анджелис обяви извънредно положение, за да осигури финансова и социална подкрепа на потърпевшите от мащабните акции на федералната имиграционна полиция (ICE), съобщиха световните агенции. Това рядко решение, обичайно запазено за природни бедствия, е отговор на засиления натиск срещу имигрантите, наложен от администрацията на президента Доналд Тръмп.

Помощ за задържаните и техните семейства

Извънредното положение дава право на окръга да предоставя финансова помощ на наематели в икономически затруднение, както и да наложи временен мораториум върху изгонванията от жилища. Решението позволява и по-бърз достъп до социална, правна и финансова помощ за имигрантите, засегнати от федералните акции.

„Имаме цели семейства без пари, защото бащите и майките им са били задържани на работните си места“, заяви Джанис Хан, една от ръководителките на окръга. По думите ѝ, това е отговор „на страха, страданията и хаоса, причинени от тези акции“.

Хан добави, че иска имигрантските общности „да знаят, че не са сами в тази извънредна ситуация и че властите разбират през какво преминават“. Според местните власти акциите са засегнали хиляди семейства в Южна Калифорния, които сега остават без основни доходи и се страхуват да търсят помощ от федералните институции.

Политическо противопоставяне и напрежение по улиците

Мярката е посрещната с подкрепа от правозащитни организации и с критики от Белия дом. Привържениците ѝ обвиняват администрацията на Тръмп, че използва имиграционната политика като инструмент за натиск срещу градовете, управлявани от демократи. Акциите срещу незаконни имигранти са се увеличили рязко през последните месеци, особено в метрополии като Чикаго, Вашингтон и Лос Анджелис.

Администрацията на Тръмп отрича обвиненията в расово профилиране и настоява, че действията на ICE са насочени само към нарушители на закона. Напрежението обаче остава високо – в началото на юни Лос Анджелис бе сцена на сблъсъци между полицията и протестиращи срещу акциите. Президентът отговори, като изпрати военни да подпомогнат опазването на реда, което допълнително разпали спора за границите между сигурността и човешките права.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com