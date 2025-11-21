Тръмп отменя ударните мита върху Бразилия

САЩ отменя високите вносни мита върху бразилското говеждо месо, кафе и други аграрни продукти, в опит да овладее растящите потребителски цени. Решението на президента Доналд Тръмп влиза в сила незабавно и може да доведе до по-евтино кафе и месо за американските потребители.

Вашингтон връща безмитния внос за бразилски продукти

Белият дом съобщи, че президентът Тръмп е подписал указ за отмяна на 40-процентните мита, въведени през юли. Той обхваща вноса на или след 13 ноември и допуска възстановяване на вече събрани налози. Това е второто подобно решение в рамките на една седмица, след като миналия петък също бяха свалени мита върху част от селскостопанските вносни стоки поради опасения от рязко поскъпване.

Скокът в цените на кафето оказва натиск върху властите

Бразилия е най-големият доставчик на кафе за САЩ, осигурявайки около една трета от потреблението, и все по-значим източник на говеждо месо. През 2025 г. цените на кафето на дребно в Америка скочиха с до 40 процента заради комбинация от високи мита и лоши климатични условия, които удариха реколтата. Анализаторът Джудит Гейнс коментира, че хиляди чували бразилско кафе, складирани от вносители в очакване на промяна, вече могат бързо да достигнат пазара.

Бразилия вижда победа в търговските преговори

Решението на САЩ беше приветствано от Бразилската асоциация на износителите на говеждо месо, която заяви, че това доказва ефективността на двустранните търговски разговори. Организацията увери, че ще продължи да работи за повишаване на своя дял на американския пазар.

