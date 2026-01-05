Дълги опашки пред родните банки, всички влизат с пълни пликове и чанти

Още с отварянето на банковите клонове в първия работен ден на новата 2026 година пред вратите се извиха дълги опашки. Десетки пловдивчани заеха местата си рано сутринта, въоръжени с търпение и пликове с пари.

От днес банките официално обменят левове в евро без такса и по фиксирания курс на БНБ, а това се оказа достатъчен стимул хората масово да се юрнат към гишетата.

Проверка на TrafficNews показа, че в почти всички по-големи банкови клонове в Пловдив се образуваха опашки.

„Дойдох за обикновена операция, но явно ще прекарам половината ден тук“, коментира мъж, който чинно стоеше на опашка пред клон до Пешеходния мост.

Истинската изненада обаче дойде от стотинките. От днес без такса се обменят и монетите, което отприщи вълна от хора, събирали с години дребни левове. Масово клиенти влизаха в банките с пликове, кутии, а на места – дори с цели чанти, пълни с монети.

