Рекорд на „Капитан Андреево“! Колко се чака на границата?
"Гранична полиция" с извънредни мерки заради натоварения трафик
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"Гранична полиция" с извънредни мерки заради натоварения трафик
Причината е новата система за влизане-излизане (EES) на Европейския съюз
Натоварено движение на изход за товарни автомобили, ремонти затрудняват преминаването при Русе
Интензивен трафик към Турция, ремонт на Дунав мост забавя движението при Русе
Тежкотоварните автомобили задръстват граничните пунктове
Натоварване на Капитан Андреево и Лесово, на останалите граници движението е спокойно
Въпреки трудностите активността остава висока
Засилен трафик на изход затруднява движението, докато останалите граници на страната остават
Интензивен трафик на изход към Турция, движението към Гърция, Сърбия и Румъния остава спокойно
От днес банките официално обменят левове в евро без такса и по фиксирания курс на БНБ
Трябва да има кеш. И в евро, и в левове, казват хората
Продажбата на монетата вече започна
Каква е причината?
Ето коментара на финансово грамотните хора
Колко струват новите телефони у нас и в Европа
Само за последното денонощие на вход са обработени 6979 пътни превозни средства
В края на лятото трафикът е в посока към Западна Европа
Ново приложение помага с oптимизиpaнето на peгиcтpaциятa нa пътници, ĸoитo нe ca гpaждaни нa EC
Днешният ден премина и със символичен протест от страна на музейните служители
Колоните от София за празниците тръгнаха