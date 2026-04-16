Опашки от тирове на Капитан Андреево още от сутринта

Трафикът на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщи Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР. Данните показват сериозно натоварване в ранните часове на деня.

Най-силно засегнат е тежкотоварният трафик, като се очаква напрежението да се запази и през следващите часове. Пунктът остава ключов за износа към Турция и Близкия изток, което традиционно води до струпване на камиони.

На граничните преходи с Република Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален, без образуване на опашки и забавяния. Спокойна остава обстановката и по границата с Румъния, където преминаването се извършва без затруднения. Изключение прави участъкът при Русе-Гюргево, където заради ремонтни дейности по мостовото съоръжение в българската част движението се регулира, което може да доведе до временни забавяния.

По границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични пунктове. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" се осъществява движение на всички категории превозни средства. Очакванията на граничните власти са засилване на трафика в по-късните часове на деня, особено по направленията към Турция и Гърция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com