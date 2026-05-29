Границите са спокойни, но ремонтът при Русе остава важна точка за шофьорите

Трафикът на граничните преходи и контролно-пропускателните пунктове със съседните държави е нормален, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР. Данните показват, че към момента няма информация за сериозни затруднения при преминаването.

Най-важната особеност остава движението през Русе-Гюргево, където продължават ремонтни дейности в българския участък на мостовото съоръжение. Оттам преминаването се регулира, което изисква повишено внимание от страна на водачите.

На границата с Румъния ремонтът при Дунав мост остава основният фактор, който може да влияе върху организацията на движението през деня. Макар трафикът да е нормален, шофьорите трябва да се съобразяват с временната организация и с указанията на място. Подобни ремонти обичайно могат да доведат до по-бавно преминаване при засилване на потока, особено в активните часове. Затова предварителната проверка на актуалната информация е важна за пътуващите по това направление.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. За по-тежък трафик и автобуси остават отворени други направления. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ могат да преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормално е движението и през всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия. Към сутрешните часове не се съобщава за натрупване на автомобили или извънредни ограничения по тези направления. Това дава възможност за по-спокойно планиране на пътуванията, особено за хората, които тръгват рано или преминават транзитно през страната.

