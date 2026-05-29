Общество

Границите са спокойни, но ремонтът при Русе остава важна точка за шофьорите

От Гранична полиция съобщават за нормален трафик към съседните държави, като движението при Дунав мост се регулира

Границите са спокойни, но ремонтът при Русе остава важна точка за шофьорите
Снимка: БТА
29 май 26 | 7:41
106
Иван Ангелов

Трафикът на граничните преходи и контролно-пропускателните пунктове със съседните държави е нормален, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР. Данните показват, че към момента няма информация за сериозни затруднения при преминаването.

Най-важната особеност остава движението през Русе-Гюргево, където продължават ремонтни дейности в българския участък на мостовото съоръжение. Оттам преминаването се регулира, което изисква повишено внимание от страна на водачите.

На границата с Румъния ремонтът при Дунав мост остава основният фактор, който може да влияе върху организацията на движението през деня. Макар трафикът да е нормален, шофьорите трябва да се съобразяват с временната организация и с указанията на място. Подобни ремонти обичайно могат да доведат до по-бавно преминаване при засилване на потока, особено в активните часове. Затова предварителната проверка на актуалната информация е важна за пътуващите по това направление.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. За по-тежък трафик и автобуси остават отворени други направления. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ могат да преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормално е движението и през всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия. Към сутрешните часове не се съобщава за натрупване на автомобили или извънредни ограничения по тези направления. Това дава възможност за по-спокойно планиране на пътуванията, особено за хората, които тръгват рано или преминават транзитно през страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Иван Ангелов

Още по тема Пътища
Още от Общество
Коментирай