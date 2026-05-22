700 полицейски екипа излизат на пътя за голямото празнично пътуване

Пътната полиция въвежда извънредна организация на движението за трите почивни дни около 24 май, тъй като се очаква масово изнасяне от София към вътрешността на страната и към граничните направления. Около 490 000 автомобила вероятно ще напуснат столицата, съобщи инспектор Георги Милев от отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ на брифинг.

На терен ще работят над 700 полицейски екипа, като част от тях ще бъдат цивилни. Контролът ще бъде насочен не само към скоростта и рисковото шофиране, но и към нарушения, които често водят до тежки инциденти при натоварен трафик.

Първите ограничения започват днес от 15:00 до 20:00 часа и ще засегнат тежкотоварните превозни средства над 12 тона по най-натоварените маршрути. Камионите ще бъдат спирани по АМ „Тракия“ в посока Бургас, по АМ „Хемус“ в посока Варна до кръговото кръстовище и по АМ „Струма“ в посока Благоевград. Ограничение ще има и по път I-1 между пътен възел „Симитли“ и пътен възел „Кресна“, където движението ще бъде пренаредено така, че към Гърция да има две ленти, а към София - една.

Специалният режим ще продължи и в събота, 23 май, когато в същите участъци камионите над 12 тона няма да могат да се движат от 09:00 до 14:00 часа. На самия 24 май ограничения няма да се въвеждат. На 25 май, когато се очаква обратният поток към столицата, забраните ще бъдат от 12:00 до 20:00 часа, но вече в посока София. Изключения са предвидени за товарни автомобили, които превозват бързоразвалящи се храни, както и за определени опасни товари.

Очакванията са движението към Гърция да бъде особено натоварено въпреки неблагоприятната метеорологична прогноза. Затова участъкът в района на Симитли и Кресна ще бъде сред ключовите точки за контрол и регулиране. Полицията ще следи и за нарушения при изпреварване, неправилно престрояване, движение в аварийни ленти и агресивно шофиране, които при празничен поток бързо могат да доведат до колони и катастрофи.

Засилено полицейско присъствие има и в област Велико Търново заради важни и рискови пътни направления. Сред тях е проходът „Хаинбоаз“, където често стават тежки произшествия. По думите на инспектор Милев вече са извършени над 490 проверки, при които са установени около 100 нарушения. Най-честите са техническа неизправност на автомобилите, използване на мобилни телефони по време на движение и пътуване без поставени обезопасителни колани.

От Пътна полиция отправиха отделен апел и към абитуриентите, които ще празнуват в дните около 24 май. Инспектор Милев ги призова да не се надвесват през прозорците на автомобилите и да не превръщат празника в риск за себе си и за останалите на пътя. „Радвайте се по свой начин, но така, че да не застрашавате останалите участници в движението“, каза той.

От понеделник е възобновена и интерактивната карта за пътнотранспортните произшествия на сайта на МВР. По думите на инспектор Милев тя вече функционира пълноценно и може да бъде използвана от шофьорите като допълнителен ориентир за рисковите участъци и пътната обстановка. На фона на очаквания голям празничен поток полицията призова водачите да тръгват подготвени, да не подценяват умората и да планират пътуването си с повече време.

