Топ синоптик с гореща новина за времето

Температурите у нас ще стигнат 30 градуса до дни. Това стана ясно от прогнозата на синоптика Петър Янков в ефира на "България сутрин".

"Валежите този уикенд ще бъдат значителни. През следващите дни средно за денонощие, главно в западните и югозападните части от страната, ще падат между 20 и 30 литра на кв.м. Днес валежите са в цялата страна, по-интензивни ще бъдат в Северна България. В района на Русе има условия за силни гръмотевични бури, може да има слаби градушки", съобщи синоптикът.

Янков отбеляза, че максималните температури днес ще бъдат между 20 и 24 градуса.

До понеделник валежите у нас ще бъдат често явление, ще вали в цялата страна. Условия за гръмотевични бури има в югозападните части на страната.

"Малко слънце ще има на 25 май сутринта. На 24 май максималните температури в София ще бъдат от 20 до 22 градуса. Столицата ни ще бъде най-хладната на Балканите", посочи Янков за Bulgaria ON AIR.

От вторник, 26 май, започва стабилизиране на въздушната маса над страната ни. Във вторник и сряда ще има температури до 30 градуса у нас.

Валежите ще бъдат краткотрайни и на малко места. От средата на следващата седмица се очакват нови валежи, около 29-30 май ще има силни гръмотевични бури, каза още Янков.

В Западна Европа температурите ще бъдат с 10-12 градуса по-високи от обичайните за сезона, като в Париж и Лондон те ще надхвърлят 32 градуса, прогнозира синоптикът.

По думите му плажовете в Гърция вече са подходящи за посещение заради топлата вода, но и там ще има валежи от дъжд.

От събота до понеделник ще вали в западните части от Балканите. В неделя ще има валежи с проливен характер, не се очакват силни гръмотевични бури в Гърция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com