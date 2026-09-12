Жегата удря 40 градуса, но идва рязък обрат
Петъкът ще бъде слънчев и горещ, уикендът остава почти без валежи, а в средата на следващата седмица нахлува по-хладен въздух
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Петъкът ще бъде слънчев и горещ, уикендът остава почти без валежи, а в средата на следващата седмица нахлува по-хладен въздух
Особено засегнати остават Западна Европа, Франция, Испания и Португалия
Днес валежите са в цялата страна, по-интензивни ще бъдат в Северна България
Дневните температури в повечето време ще бъдат над 20 градуса, увери Анастасия Стойчева
Започва още от събота
Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 9°
Минимални стойности на температурите ще бъдат между 4°С и 6°С,
Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, а максималните в повечето райони между 14° и 19°
По най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг
Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, в София - около 28°
Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°
Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°
Най-високите температури ще достигат 33–35°C, докато минималните ще падат до 6–8°C
На места валежите ще бъдат интензивни, но днес основните явления ще се развиват от север на юг
На много посещавано през лятото място
стряскащи градуси бяха отчетени на Земята
Прогнозата на НИМХ
Обстановката остава много динамична
Валежите отново ще са малко и недостатъчни
Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°