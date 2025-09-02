Общество

Жегите се завръщат! Градусите скачат до 35°

Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°

02 сеп 25 | 7:20
170
Фатме Мустафова

Очакват се летни температури с  временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°.
    
По Черноморието ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е  около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
    
В планините ще е предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 19°.

