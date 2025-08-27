Синоптици огласиха какво време ни очаква през септември

С идването на септември температурите ще се промеянт.

Първата седмица на септември ще донесе постепенна промяна във времето – летните горещини ще отстъпят място на по-нестабилни атмосферни условия, повлияни от стратосферни аномалии в полярния вихър.

Това пишат метеоролозите от Meteo Balkans в своята прогноза за целия месец септември.

Температурите ще се понижат леко, като смяна на въздушната циркулация се очаква около 3–5 септември, с потенциал за по-хладни нахлувания заради по-слаб полярен вихър в стратосферата (аномалии от +3,5°C до +5,7°C над нормата на нивото от 10 hPa). В този период се очаква и преминаването на студен атмосферен фронт.

След този фронт ще настъпи кратко стабилизиране с пренос на по-топъл въздух, което ще повиши дневните температури до 28–33°C за няколко дни.

Прогнозите за месечните температури сочат, че средните стойности ще бъдат около или леко над нормата, а месечната сума на валежите се очаква около или над обичайното. Най-високите температури ще достигат 33–35°C, докато минималните ще падат до 6–8°C.

В западната половина на страната валежите ще бъдат около и над нормата – между 35–65 л/кв.м. за равнините и 55–85 л/кв.м. за планинските райони. В Източна България сумата на валежите ще е между 45–55 л/кв.м., което ще помогне за облекчаване на евентуални сухи периоди.

Астрономическата есен настъпва на 22 септември в 21:19 часа и ще продължи до 21 декември, 11:03 часа.

Първо десетдневие: Фронтове и повишение на температурите

В първите дни на септември температурите ще бъдат с 2–4°C над нормата, но постепенно ще се приближат към обичайните за сезона стойности. Максималните ще са между 27–34°C, минималните – 14–18°C, като по-ниски температури се очакват във високите равнинни полета на Западна България (11–13°C). По Черноморието дневните ще достигат 24–27°C, а нощните – до 17–20°C.

През първото десетдневие се очакват валежи, главно в западните и централните райони, на места съпроводени с гръмотевици. В планините дъждовете ще бъдат по-интензивни, особено в Централна България, по време на очакваният фронт на 3-5 септември. След това температурите ще се повишат.

Второ десетдневие: слънчеви периоди и затопляне

Първите дни от второто десетдневие ще бъдат предимно слънчеви, с разкъсана облачност следобед. Температурите ще се повишат до 24–28°C. Към 9–12 септември от юг ще проникне по-топъл въздух и дневните стойности ще достигнат 26–30°C. Разваляне на времето се очаква около 13-16 септември.

Температурите ще се стабилизират около 15–24°C. Времето ще бъде определяно от атмосферни смущения, с повишена вероятност от валежи и есенно време.

Трето десетдневие: динамично с валежи и възможни хладни нахлувания

Климатичните модели предвиждат по-чести циклони през третото десетдневие, повлияни от по-слаб полярен вихър. В началото на периода времето ще бъде облачно и дъждовно заради циклон над Балканите, като се очаква понижение на температурите. На височина над 1500-2000 метра са възможни и валежи от сняг.

Към края на третото десетдневие въздушната маса ще се стабилизира, температурите ще се повишат и на места максималните стойности ще достигат 14–20°C, близки до нормата за края на септември.

