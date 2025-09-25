Край с хубавото време. Настъпва тотална промяна

Есента настъпва с пълна сила. В петък облачността ще бъде предимно значителна и на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има валежи от дъжд, съобщават от НИМХ в своята прогноза за времето за 26 септември.

В Източна България ще духа и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните ще паднат и ще са между 18° и 23°. В София минималната температура ще бъде около 12°, максималната – около 18°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин - дъжд и сняг.

Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 7°.

По Черноморието ще има променлива, по южното крайбрежие по-често значителна област и на места там ще превали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

