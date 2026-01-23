Дойде януарската пролет. Къде скачат рязко градусите

През почивните дни и в началото на следващата седмица времето у нас ще продължи да се затопля. Това сочи седмичната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология за периода от 24 до 29 януари, изготвена от дежурния синоптик Марияна Попова.

Вятърът ще бъде слаб, от юг, а в много райони в равнините и котловините ще има мъгли и ниска облачност. Само на отделни места са възможни слаби валежи – в събота в крайните западни планински райони, а в неделя в южната част на Родопите. Около обяд ще има временно подобрение на видимостта и разкъсване на облаците.

В неделя минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, а максималните – между 6 и 11 градуса. В югоизточните райони термометрите ще стигнат до 13–14 градуса.

В северозападните части, където мъглата и облачността ще се задържат почти през целия ден, температурите ще останат близки до нулата.

В понеделник, 26 януари, южният вятър ще се усили в Източна България и край северните планински склонове. Там дневните температури ще достигнат 15–16 градуса.

Облачността ще бъде значителна, а валежи от дъжд се очакват на повече места в Южна България.

Във вторник вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад. Валежите ще спрат, а облачността ще започне да се разкъсва. Температурите ще останат по-високи от обичайните за сезона.

В сряда отново ще духа южен вятър, който вечерта ще се усили в Източна България. Минималните температури ще са около нулата, а максималните – между 9 и 14 градуса.

В четвъртък ще преобладава облачно време, а от запад на изток ще превалява дъжд. Вятърът ще бъде умерен до силен в източната половина на страната. Въпреки това температурите ще се задържат необичайно високи за края на януари.

Зимата временно отстъпва място на по-пролетно време, като синоптиците прогнозират продължаващо затопляне и температури значително над климатичната норма за сезона.

