Тъмни облаци над България. Времето влиза в опасен обрат

Страната влиза в ден с неспокойно време, в което слънчевите пробиви ще бъдат изместени от тежки купести и купесто-дъждовни облаци. На много места ще превали кратко, но рязко, а отделни райони ще бъдат засегнати от гръмотевични бури и градушки. Северният вятър ще задържи температурите по-ниски - между 20° и 25°, като в София максималната стойност ще бъде около 20°. Най-рискови ще бъдат часовете с бързо развитие на облачността, когато времето може да се промени внезапно.

Денят под тежък облачен похлупак

Атмосферата ще остане напрегната и заредена с условия за внезапни валежи. Дъждът няма да бъде равномерен навсякъде, но там, където облаците се развият по-мощно, са възможни интензивни изливания за кратко време. Гръмотевиците и градушките ще бъдат основният риск през деня, а вятърът от север-северозапад, в Източна България от североизток, ще подсилва усещането за хлад.

Планините в по-суровата зона на бурите

В планините времето ще бъде още по-рязко и неблагоприятно. Значителната облачност ще носи краткотрайни валежи, гръмотевични процеси и условия за градушки, а вятърът от север-североизток ще бъде умерен и силен. На 1200 метра температурите ще стигнат около 13°, а на 2000 метра - едва около 7°, което ще направи престоя във високите части студен и неприятен.

Черноморието чака дъждовен фронт с по-бърз край

По крайбрежието облаците също ще останат плътни, а на много места ще има валежи. В отделни райони дъждът ще бъде придружен от гръмотевици, но по-късно през деня валежната зона постепенно ще се изтегли и обстановката ще се успокои. Североизточният вятър ще бъде слаб до умерен, температурите ще се движат между 19° и 22°, морската вода ще бъде 15°-17°, а вълнението - 1-2 бала.

Уикендът остава под знак на тревога

През почивните дни страната няма да излезе от нестабилния цикъл. Отново ще се издигат мощни купести и купесто-дъждовни облаци, които ще носят краткотрайни, но на места интензивни валежи с гръмотевици и градушки. В събота вниманието ще бъде насочено главно към Северна България, където се очакват значителни количества дъжд.

Вятърът ще натисне температурите надолу

Север-северозападният вятър ще остане до умерен, а в Източна България ще продължи да нахлува въздух от североизток. В неделя вятърът ще се усили и ще задържи дневните температури в по-ниски граници за сезона. Максималните стойности през уикенда ще бъдат между 19° и 24°, без усещане за трайно стабилизиране.

Кратко разкъсване на облаците преди нова промяна

В понеделник и вторник валежите ще отслабнат и ще останат по-локални, главно в следобедните часове. По-голяма вероятност за превалявания ще има в планинските райони, докато в останалата част от страната ще се появят повече слънчеви часове. Вятърът ще отслабне, ще смени посоката си от запад-югозапад и температурите ще тръгнат нагоре.

Затоплянето ще бъде кратко и несигурно

Към вторник и сряда дневните температури ще достигнат предимно между 25° и 30°, а в отделни низинни райони може да бъдат и малко по-високи. Това затопляне обаче няма да означава окончателен край на нестабилността. По-късно в сряда и в четвъртък вероятността за краткотрайни валежи отново ще се повиши, а от североизток ще започне ново понижение на температурите.

