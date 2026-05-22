Важни хора празнуват имен ден! Не бива да се вика злото

Старите обичаи пазят дома от раздор

22 май 26 | 7:01
Иван Ангелов

На 22 май имен ден празнуват Владимир, Владимира, Владо, Владко, Влади, Владина, Владилен, Владилена, Мира и Миро. Денят е свързан най-вече със Свети княз Йоан-Владимир - български благородник и чудотворец, почитан от Православната църква като мъченик. В църковния календар на тази дата се почита и Свети мъченик Василиск - един от ранните изповедници на християнската вяра, дал живота си за Христос. Така 22 май съчетава имен ден, памет за владетелска святост и спомен за раннохристиянска твърдост пред гоненията.

Имен ден и почит към Свети Йоан-Владимир

Свети княз Йоан-Владимир е живял по времето на българския владетел Самуил и е бил управител на областите Далмация и Зета. В старите извори той е описван като добродетелен и благочестив владетел, който не обичал войните. След сблъсък със Самуил войската му била разбита, а самият княз бил пленен, но царят не го убил, а го оженил за дъщеря си Теодора-Косара.

По-късно Йоан-Владимир бил поканен на мирни преговори при Иван-Владислав, но поканата се оказала клопка. Според житието палачът първоначално не успял да отсече главата му, а князът без страх му подал своя меч и го подканил да изпълни злодеянието. След удара раненият княз стигнал до близкия храм, паднал на пода и издъхнал. Съпругата му Теодора-Косара отнесла тленните му останки и ги погребала с почести, а след това останала в молитва и пост до края на живота си.

Свети мъченик Василиск - вяра до край

Свети мъченик Василиск е почитан като един от ранните християнски мъченици. Той живял във време, когато християнството било преследвано, а вярващите често били изправяни пред избор между отричане от Христос и смърт. Според преданието Василиск избрал мъченичеството и не се отказал от вярата си въпреки тежките изпитания.

Паметта му носи послание за смелост, духовна устойчивост и готовност човек да запази истината дори когато е изправен пред натиск. Затова на 22 май към Свети Василиск се отправят молитви за укрепване на вярата, за духовно и физическо изцеление и за сила в трудни моменти.

Народните вярвания за деня

В народните представи 22 май се свързва и с по-предпазливи вярвания около името на Василиск. Според старите поверия Василиск се свързвал със злите сили и със змиевидно същество, което вдъхвало страх. Затова денят се приемал като време, в което човек трябва да бъде внимателен в думите, действията и отношенията си с другите.

На този ден не се насърчавали караници, обиди, завист, клюки и отказ от помощ. Вярвало се, че подобни действия разрушават хармонията и отварят път към лоши последици. Затова народният смисъл на деня е повече в укротяването - да се пази домът, да се пази добрият тон и да не се започват ненужни разпри.

Какво не се прави според поверията

Според народните вярвания на 22 май не било добре да се работи в градината и да се засаждат култури. Денят се смятал за неподходящ за такива начинания, защото се вярвало, че посаденото няма да върви добре.

Строго се избягвало и подсвиркването. Вярвало се, че то може да доведе до лъжа или кражба. Среща се и поверие, че лечението, започнато на този ден, няма да даде желания резултат, а може дори да влоши състоянието.

Какво може да се прави

За разлика от работата в градината, домакинските дейности се приемали като добри и полезни. Чистене, пране и готвене се свързвали с внасяне на ред, спокойствие и хармония в семейството.

Особено място в народните представи има метличината. Брането и сушенето ѝ се смятало за ценно, защото цветовете се използвали за лечебен чай при настинки, стомашни и ставни болки. Според поверията, ако на 22 май се изплете венец от метличина и се внесе в дома, той носи добро, семейно благополучие, топлина и уют.

Смисълът на деня

Църковно-народният календар за 22 май съчетава паметта за двама мъченици с тихи домашни обичаи и предпазни народни вярвания. Денят започва с имен ден и почит към Свети Йоан-Владимир и Свети Василиск, а народната традиция го насочва към смирение, добри думи, подреден дом и въздържание от кавги. Това е ден, в който според старите представи човек трябва да пази мира около себе си и да не предизвиква злото с лоши думи или прибързани действия.

