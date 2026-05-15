Какво не бива да правите на 15 май, за да не прогоните късмета си

На 15 май православната църква отдава почит на преподобни Пахомий Велики и преподобни Ахилий, епископ Лариски. Денят е свързан както с християнски традиции, така и с множество народни вярвания за плодородие, здраве и късмет.

Почит към бащата на монашеството в Египет

Свети Пахомий Велики е една от най-значимите фигури в ранното християнство. Той живял през IV век в Египет и е смятан за основоположник на организирания монашески живот. Именно той създал първите монашески правила, които по-късно оказали огромно влияние върху развитието на монашеството в целия християнски свят.

Според църковните предания Пахомий притежавал дар на прозорливост и лечителство и до края на живота си защитавал християнската вяра от ересите. Светецът починал през 346 година.

В народните представи свети Пахомий е покровител на топлото време, реколтата и плодородието. Затова в миналото хората се молели на този ден за добра година, здрави посеви и берекет в дома.

Почитат и преподобни Ахилий Лариски

На 15 май църквата почита и преподобни Ахилий, епископ Лариски. Той бил епископ в Тесалия и участвал в Първия вселенски събор в Никея, където се противопоставил на Арий и неговите последователи.

След завръщането си в Лариса Ахилий разрушил езическите идоли, изградил нови храмове и според преданията извършил множество чудеса. Църковната традиция разказва, че до края на живота си останал пример за твърда вяра и смирение.

Какво трябва да се прави на 15 май

Според народните вярвания денят е подходящ за добри дела и помощ към нуждаещите се. Смята се още, че на този празник трябва да се изхвърлят стари и ненужни вещи от дома, за да не „застояват“ бедност и липси в къщата.

В миналото хората използвали деня и за засаждане на късни посеви от овес и пшеница, вярвайки, че това ще донесе богата реколта.

Какво е забранено според поверията

Народната традиция предупреждава, че на 15 май не бива да се вдигат скандали, да се проявява алчност или мързел и да се използват обидни думи и ругатни.

Съществува и старо поверие, според което не трябва да се споделят планове и намерения, защото те няма да се сбъднат.

Според вярванията денят не е подходящ и за засаждане на краставици, тиквички и зелев разсад. Смятало се, че краставиците ще станат горчиви, тиквичките ще дадат само празен цвят, а зелето няма да се прихване добре.

