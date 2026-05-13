Мистичният 13 май и легендата за непокорната светица

На 13 май православната църква почита паметта на св. мъченица Гликерия. Тя е една от най-загадъчните и почитани раннохристиянски светици. Народните вярвания свързват деня със силна духовна енергия, предупреждения срещу гнева и специални ритуали за пречистване на дома. Според старите поверия именно днес човек трябва особено внимателно да пази думите, мислите и емоциите си. Денят е смятан и за благоприятен за събиране на лечебни билки.

Момичето, което се изправило срещу идолите

Историята на света Гликерия започва в средата на II век, когато Римската империя все още била подвластна на езичеството. Родена в Тракия, из днешните български земи, тя била дъщеря на римски управител, но вместо живот в богатство и власт избрала християнската вяра.

След смъртта на баща си младата жена се установила в Херсонес, където открито започнала да изповядва Христос. По това време император Антонин Пий наредил масово поклонение пред Зевс и всички жители трябвало да принесат жертва на езическите богове. Но Гликерия отказала…

Чудото, което разгневило властта

Пред множеството девойката се прекръстила и призовала името на Исус Христос. Според преданието в този миг статуята на Зевс рухнала и се разбила на парчета. Това предизвикало яростта на властите. Младата християнка била хвърлена в тъмница, измъчвана и бичувана, но според легендата през нощта ангел изцелявал раните й.

Разказва се още, че когато опитали да я изгорят, пламъците не я докоснали. А когато на арената срещу нея била пусната лъвица, животното не нападнало девойката, а само легнало в краката й като покорен пазител. Накрая Гликерия била осъдена на смърт чрез обезглавяване.

Денят, в който думите тежат

Според народните вярвания 13 май е ден, в който човек трябва да пази спокойствие и да избягва конфликти. Смята се, че всяка дума, изречена в гняв, може да донесе неприятности и тежки последици.

Затова старите хора предупреждавали да не се вика, да не се ругае и да не се влиза в спорове. Вярвало се още, че който плаче без причина на този ден, ще има поводи за тъга през цялата година.

Какво не бива да се дава назаем

Старите поверия забраняват на 13 май да се дават пари или вещи назаем. Според легендата човек може неусетно да „изпрати“ от дома си собственото си благополучие и душевен мир. Именно затова в миналото мнозина избягвали дори дребни услуги и заемане на предмети в този ден.

Пречистването на дома и силата на билките

Народният календар свързва празника и със символично пречистване. На този ден хората старателно почиствали домовете си и изхвърляли ненужните вещи, за да освободят място за нова енергия и късмет.

Смятало се още, че именно на 13 май природата разкрива най-силната лечебна сила на билките. Затова жените излизали рано сутрин да събират треви и растения, които след това използвали за лекове през цялата година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com