Митническото куче Адел показа как се спира трафикът към Ламанша

Митническото куче Адел се превърна в главен герой на демонстрация на летище „Васил Левски“ в София, на която бяха показани проверки със специализирано техническо оборудване, предоставено от Великобритания на Агенция „Митници“. На събитието присъстваха директорът на агенцията Николай Шушков и Стивън Даути - държавен министър за Европа, Северна Америка и отвъдморските територии на Обединеното кралство.

Демонстрацията беше част от визитата на британския министър в София и показа на практика как българските митници работят срещу незаконния трафик. Основният акцент беше върху противодействието на схемите, свързани със „малките лодки“, използвани за нелегален превоз на мигранти през Ламанша.

Кучето, което търси повече от наркотици

Адел е от породата курцхаар и е предоставена на българските митници от британските власти. Заедно със своя водач тя работи на митническия пункт „Капитан Андреево“ - една от най-натоварените външни граници на Европейския съюз. Обучението й не се ограничава само до откриване на наркотици, защото кучето може да надушва и укрита валута, както и гума, използвана за производството или превоза на т.нар. „малки лодки“.

Точно тази способност прави участието й важно в общите усилия на България и Великобритания. Подобни материали могат да бъдат част от вериги, които впоследствие се използват за нелегално прехвърляне на мигранти през Ламанша. Така една митническа проверка на българска територия може да има пряко значение за сигурността далеч извън страната.

Шушков: Тази работа решава съдби

Директорът на Агенция „Митници“ Николай Шушков подчерта, че действията срещу трафика на „малки“ лодки имат човешко измерение, защото могат да предотвратят последващ трафик на мигранти. По думите му това не е просто техническа операция, а работа, която „решава съдби“. Той напомни, че България и Великобритания имат дълга история на митническо сътрудничество, започнала още през 90-те години на миналия век.

Разговорите между Шушков, министър Стивън Даути, британския посланик в София Натаниел Копси и представители на посолството са били фокусирани върху партньорството в няколко чувствителни направления. Сред тях са противодействието на трафика на „малки лодки“, незаконното пренасяне на валута и тютюневи изделия, както и съвместните обучения на митнически служители.

Британска техника и обучения за българските екипи

Над 120 митнически служители вече са преминали специализирани обучения с британски експерти у нас и във Великобритания. Паралелно с това българската митническа администрация е получила безвъзмездна помощ под формата на оборудване за проверки на товари, превозни средства и пътници. Именно част от тази техника беше показана по време на демонстрацията на летище „Васил Левски“.

От двете страни беше подчертано, че сътрудничеството вече дава конкретни резултати. За България то означава по-силен капацитет за контрол по външната граница на ЕС, а за Великобритания - по-добра превенция срещу мрежи, които използват международни маршрути, за да подготвят нелегален превоз на мигранти. Демонстрацията с Адел показа именно тази връзка - как една проверка на границата може да бъде част от много по-голяма операция срещу трансграничната престъпност.

