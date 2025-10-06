Голям удар за митничарите ни! Хванаха много опасна стока
Между декларираната стока са укрити палети с общо 8000 кг химически продукти
Въвеждането на минимална положителна ставка, която ще нараства с годините, ще доведе до драстично ув...
Въвежда се нова информационна система
Николов може да обжалва решението в двуседмичен срок
Това е най-голямото контрабандно количество злато, залавяно на българска граница
На 20 юни мъжът беше пуснат под домашен арест, но няколко дни по-късно следващата инстанция отмени т...
За случая е уведомен притежателят на търговската марка, който е потвърдил, че стоката е фалшива
От началото на 2024 година на различни гранични пунктове са задържани общо над 168 000 фалшиви парфю...
Той изпитва сериозни съмнения дали прокуратурата ще докара случая докрай
Отрича връзки с баща и син Димитрови
Арестантът се държал в МВР както Нотариуса в съдебната система
Тенчо Тенев потвърди, че Стефан и Марин Димитрови са посещавали МВР
Днес Софийският апелативен съд трябва да реши дали да остави Банкова в ареста окончателно
Все още не ясно дали на бившия главен секретар на МВР ще бъде повдигнато обвинение или само ще даде...
Смесените екипи контролират и реда за проверките на преминаващите през гранични пунктове хора и прев...
Той разгледа и възможностите пред служебния кабинет
Бих предупредил Коцев, че има от какво да се тревожи, каза Людмил Рангелов
Бойко Рашков запозна ръководството на МВР с Марин и Стефан Димитров, каза министърът
Народните представители ще се запознаят с протокола от заседанието на Софийския градски съд от 6 апр...
Лъснаха близки отношения на Стефан Димитров с бившия премиер