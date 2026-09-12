Връчване на сертификати и демонстрация на способности слагат край на "Хемус 2026"
17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги завършва на 6 юни
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17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги завършва на 6 юни
Български и британски представители наблюдаваха проверка със специално оборудване, дарено на Агенция „Митници“
Каква молба е входирал до ръководството
В градинката срещу паркинга на Народното събрание
Демонстрациите на живо показаха как технологията ще допринесе за по-безопасен транспорт, автоматизацията и логистиката
Влизането на България в пространството е гаранция за охраняването на външната граница на ЕС, каза евродепутатът
Той зове всички граждани, които усещат това вето като несправедливо третиране
Граждани се събраха пред Върховния административен съд
С машините на вота 2 в 1 на 14 ноември.
Събраха се хора и пред руското посолство в София.
Очакванията са над 20 000 да се съберат
Във Видин се проведе симулативно разиграване на ситуация с два катастрофирали автомобила и пострадали
Милиардерът Бабиш е обвиняван в корупция и срещу него се води разследване на Еврокомисията
Демонстрацията беше организирана по повод годишнината от смазването на протеста, когато демонстранти се опитаха да нахлуят в сградата на правителствот...
Първо уволнение след инцидента в Силистра
Преговорите за американските изтребители започнаха
Френски и няколко европейски знамена личаха в редиците на протестиращите. Те скандираха: "Да - на демокрацията, не - на революцията"...
Демонстрацията на д-р Рьотингер е била наблюдавана „на живо“ чрез видеовръзка от около 20 ортопеди от цялата страна
Съмишлениците на движението Аз също излязоха още по улиците на Женева, Атина и Рим...
Демонстрации в детски градини и училища ще направят огнеборци от Кюстендил през традиционната Седмица на пожарната безопасност. Всички районни служ...