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Масов протест в Румъния

Масов протест в Румъния

Демонстрацията беше организирана по повод годишнината от смазването на протеста, когато демонстранти се опитаха да нахлуят в сградата на правителствот...

11 август | 14:32
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