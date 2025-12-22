Общество

Знаков репортер на БТВ направи демонстрация след Цънцарова

Каква молба е входирал до ръководството

22 дек 25 | 15:15
Стандарт Новини

Едно от най-разпознаваемите лица на bTV - репортерът Стоян Георгиев, обяви, че напуска телевизията.

"Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на bTV, а преди малко я входирах.

След 18 години в bTV и почти 25 в журналистиката поемам по нов път. Наскоро завърших курс за електически инсталции и вече съм сертифифициран електротехник.

Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам!

