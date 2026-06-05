Връчване на сертификати и демонстрация на способности слагат край на "Хемус 2026"

С връчване на сертификатите на изложителите утре, 6 юни, ще завърши 17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2026“. Демонстрация на способности на военнослужещи от Съвместното командване на специалните операции ще отбележи по зрелищен начин последния ден на Изложението. Тя ще започне в 10.00 ч. пред палата № 7 в Международен панаир Пловдив.

„Хемус 2026“ се проведе под патронажа на Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и с активното участие на Сдружение „Българска отбранителна индустрия“. Основен организатор е фондация „Хемус – 95“.

Ангажирането на българската отбранителна индустрия в процесите на превъоръжаване и модернизация на Българската армия бе основен акцент, който поставиха по време на участието си в Изложението министърът на отбраната Димитър Стоянов и заместник-министър Катерина Граматикова–Иванова. Подчертано бе и значението на научния и експертния капацитет и още по-тясното му свързване с българската отбранителна индустрия.

Общо 258 компании от 28 държави в продължение на няколко дни показаха новости и тенденции и имаха възможност да изградят нови контакти и партньорства. Регистрираният значителен ръст в интереса към „Хемус 2026“ от български и чуждестранни изложители за поредна година затвърди мястото му като един от най-разпознаваемите и авторитетни форуми в областта на отбраната и сигурността в Югоизточна Европа.

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