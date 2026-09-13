Връчване на сертификати и демонстрация на способности слагат край на "Хемус 2026"
17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги завършва на 6 юни
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17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги завършва на 6 юни
Лъсна схема за укриване на документи в АПИ
Следим дейностите от проектирането, правим проверки за качеството на място, за да стигнем до окончателното приемане, каза пред "Стандарт" генералният...
Лабораториите в момента не разполагат с достатъчен брой тестове за антитела
През уикенда в Гърция влязоха в сила нови по-строги мерки за овладяване на пандемията
Липсата на адекватна информационна кампания е забавила масовата ваксинация
Еврокомисията обсъжда промяна на изискванията за зелена тапия
В Гърция в момента зелените сертификати от България се гледат под лупа
ЕК чака становището на учените
Вече ще се признават и сертификати, издадени и в други страни, извън EС
Конкретните дати за всяко училище ще зависят от готовността за въвеждане на противоепидемичните мерки
Твърди се, че клиентите на схемата идват предимно от Северна Гърция
Без проверка за ковид се влиза само в хранителни магазини, църкви и аптеки
В Германия препоръчват реваксинация заради многото случаи на COVID
Медици се оплакват, че много често получават заплахи
Служителите на РЗИ-София изнемогват и имат нужда от доброволци
Руският държавен глава иска взаимно признаване на ваксинационните сертификати
Хората не искат да се редят на опашка и да плащат за тестове, за да пазаруват
Две седмици преди изборите България продължава да си живее в абсурдния свят
Според него в момента цари хаос при управлението на здравната криза