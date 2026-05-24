Интензивен трафик за камиони на „Капитан Андреево“ и „Лесово“

Трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР. Данните показват най-сериозно натоварване по направлението към Турция.

По останалите основни граници движението остава спокойно, без съобщени сериозни затруднения. Властите напомнят, че шофьорите трябва да следят актуалната информация за граничните пунктове, особено при пътуване с товарни автомобили.

Натоварване на изход към Турция

Интензивен е трафикът за камиони на „Капитан Андреево“ и „Лесово“. Двата пункта традиционно поемат значителна част от товарния поток към Турция, което може да доведе до по-бавно преминаване в сутрешните часове.

Към момента не се съобщава за проблеми при преминаването на леки автомобили на тези пунктове. Основният натиск е при товарните автомобили на изход от страната.

Нормално движение към Румъния и Гърция

По границите с Румъния и Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничния преход Русе-Гюргево обаче продължават ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение.

Движението там се регулира, което изисква повече внимание от шофьорите. При по-интензивен поток са възможни временни забавяния заради организацията на преминаването през ремонтирания участък.

Ограничения по част от пунктовете към Гърция

През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. Това ограничение остава важно за водачите на по-тежки превозни средства, които трябва да използват други маршрути.

През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Тези пунктове остават основните варианти за различните категории превозни средства към Гърция.

Спокойно към Северна Македония и Сърбия

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония и със Сърбия. Не се съобщава за сериозни забавяния или въведени допълнителни ограничения по тези направления.

