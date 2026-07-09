Алекс Сърчаджиева разкри брутална среща с покойния си баща

Всички разбраха, че Алекс Сърчаджиева и дума не обели след кончината на биологичния си баща – актьора Йосиф Сърчаджиев. Акцентираме на „биологичен“, защото за нея цял живот той беше просто това – „материалът“, който я е довел на бял свят, нищо повече.

През целия си живот той не се е поинтересувал нито веднъж за детето си от Пепа Николова, а като малка Александра приемала много тежко това... После го преживяла, но в душата й винаги оставала една болка, която не може да заличи.

Преди време тя разказа за най-покъртителната и брутална среща, която е имала с баща си и то съвсем случайно. И това, ако не е съдба, как да го наречеш...

„Снимахме сериал. Помня датата – 24 март. Екипът избра локацията – жилищна сграда в София и сме се настанили на площадката на един от етажите и работим. В един момент чувам, че вратата зад мен се отваря и от апартамента излиза мъж, който възпитано казва: „Извинете, но може ли да отида до магазина?!“. Обръщам се и виждам него – баща ми...

Изтръпнах, не можех да обеля и дума и естествено, му направих път да мине. Това беше... Да бях тръгнала да търся адреса му из града, нямаше да го намеря, а ето, че тогава нещо ме доведе точно пред вратата му“, сподели Александра и не скри, че този случай винаги я кара да настръхва.

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