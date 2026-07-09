Прозрачният Демерджиев се шири в 15 имота

Вътрешният министър Иван Демерджиев има дълъг списък с имоти на свое име. Това стана ясно от една от декларациите му, подадена към КПКОНПИ. В нея той е нанизал цели 15 броя недвижими имущества, с които се конкурира с предшественика си на шефския стол в МВР Бойко Рашков, който пък притежава рекордните 19 имота на свое им.

Това разкри още през 2023 година вестник „Ретро“.

Най-скъпата придобивка на Демерджиев е просторен апартамент в Пловдив от 197 квадрата, който е придобит от него и съпругата му Анета срещу 300 хиляди лева още през 2008 г. В същата година те се сдобиват и с по-малко жилище в Града под тепетата от едва 56 кв. само срещу 10 бона. На територията на Пловдив семейството притежава още един апартамент от 34 кв. м, гараж, паркомясто и парцел.

Очевидно вътрешният министър и жена му предпочитат да инвестират фамилните спестявания в недвижимо имущество, защото през 2020 г. са си купили и две ниви в известното пловдивско село Марково, прочуло се в околията като „Кварталът на богатите“. Там палати и вили имат всички местни бизнесмени, а сред новите инвеститори наред с Демерджиев е и Жан Виденов, който си строи къща в Марково от 3 години насам. Нива Демерджиев има и в съседното село Брестовица, която придобива през 2018 г.

10 години по-рано със съпругата му са си купили и още 4 ниви в село Васил Левски, община Опан, чиято площ възлиза на общо 11 декара. Останалите им 4 имота са на територията на Симеоновград и околията, където имат къща с двор и ниви. Интересна подробност е, че министър Демерджиев не е декларирал, че притежава автомобили на свое име, но пък има частна моторна лодка модел „Видра“.

Спестяванията на служебния шеф на МВР също не са никак оскъдни. Сумата, която е посочил като налични парични средства, възлиза на 450 хиляди лева. В банков влог пък държи още 92 338 лева. Така общата сума надхвърля половин милион.

Съпругата на Демерджиев – Анета, е известна пловдивска бизнес дама. На свое име тя има регистрирани 4 фирми, които управлява сама или в съдружие. Двамата са родители на син и дъщеря, които са ученици, а семейството на министъра на вътрешните работи продължава да живее и досега в Пловдив.

Всичко това доказва, че Демерджиев има завидно имотни състояние и че следва традицията на неговия предшественик Бойко Рашков, който според различни информационни източници притежава 19 имота.

Тъй като Демерджиев призовава постоянно за прозрачност, то е интересно дали ще бъде стриктен по отношение на проверките не само към другите лица, но и дали ще бъде взискателен към самия себе си.

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