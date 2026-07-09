Край на огромните опашки? Отварят "Калотина 2"

България и Сърбия направиха важна стъпка към облекчаване на натоварения трафик между двете държави. Вътрешният министър Иван Демерджиев и сръбският му колега Ивица Дачич подписаха спогодба за откриването на нов граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина 2“.

Новият пункт ще бъде разположен на българска територия в близост до съществуващия ГКПП „Калотина“ и има за цел да намали дългите опашки, които се образуват както от тежкотоварния трафик, така и от хилядите хора, пътуващи през лятото.

Ивица Дачич подчерта доброто сътрудничество между двете страни и припомни, че още преди началото на активния летен сезон през общата граница вече са преминали около 3 милиона души.

Според него новият граничен пункт ще помогне за значително облекчаване на трафика през един от най-натоварените сухопътни маршрути на Балканите.

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