Трафикът към Гърция се засилва: Очакват се тапи при Симитли

Интензивен трафик към Гърция и курортите около Банско се очаква и днес. Най-натоварени вероятно ще бъдат районът на пътен възел „Симитли“, Кресненското дефиле и град Кресна, където традиционно се образуват задръствания през почивните дни.

Най-сериозно натоварване се очаква при пътен възел „Симитли“, където движението от автомагистрала „Струма“ преминава към главен път Е-79 и се разделя в посока Банско и Гърция.

По информация на Агенция „Пътна инфраструктура“ трафикът към момента е интензивен, но без сериозни задръствания. По направлението към Гърция преминават около 1000 автомобила на час, при капацитет за приблизително 700, като през деня броят им може да нарасне още.

За да облекчи движението, АПИ е въвела реверсивна организация в района на Симитли. Две от лентите са в посока Гърция, а шофьорите, които пътуват към Банско, трябва да използват дясната пътна лента. Пътуващите към Гърция следва да се движат в лявата.

Допълнително ограничение е въведено и за тежкотоварните автомобили. От 08:00 до 12:00 часа те няма да могат да се движат по трасето към южната ни съседка, за да не затрудняват допълнително трафика.

От пътната агенция съветват водачите предварително да проверят маршрута си, да предвидят повече време за пътуване и да спазват ограниченията на скоростта и правилата за движение.

Като алтернативен маршрут за пътуващите към Гърция остава граничният пункт „Илинден – Ексохи“, където се очаква трафикът да бъде значително по-слаб.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com