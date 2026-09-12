Всичко за Е-79

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Тапа на Е-79

Тапа на Е-79

Голямо задръстване от автомобили се е образувало по главен път Е-79, на изхода на Благоевград в посока Симитли. Това съобщи БГНЕС и уточни, че тапата...

29 април | 14:25
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Жестока катастрофа на Е-79

Жестока катастрофа на Е-79

Сериозна катастрофа между два автомобила стана тази сутрин на главен път Е-79, на разклона за Ловече, информира Нова телевизия. Двете превозни средств...

22 септември | 9:47
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