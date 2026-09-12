Километрично задръстване в Кресненското дефиле!
Аварирала цистерна блокира движението
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Аварирала цистерна блокира движението
По направлението преминават около 1000 автомобила на час, при капацитет за приблизително 700
Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин-Враца в района на Враца
Тежко ранени са шофьор и двама пътници
Челният удар е между лек автомобил "Опел" и турски ТИР
До включването в АМ „Струма“ при Благоевград движението е изключително натоварено
Изключително натоварен е трафикът по главен път Е-79 в района п.в. "Симитли-Банско"
Голямото пътуване за посрещане на Новата година започна
Три дни предсрочно завърши ремонтът на осветлението на тунел "Железница", който е при 370-ти километър на главен път E-79. Съоръжението по пътя за Гър...
Ад на шосето. Огромни опашки и задръствания предизвика ремонтът на осветлението на тунел „Железница" на главен път Е-79 край Симитли. Голямата жега пр...
Лека катастрофа причини образуването на дълги колони автомобили, които заради катастрофа трябваше да изчакват, за да продължат по пътя си. Пътният инц...
Голямо задръстване от автомобили се е образувало по главен път Е-79, на изхода на Благоевград в посока Симитли. Това съобщи БГНЕС и уточни, че тапата...
Огромен скален къс се откъсна от канара над главен път Е-79 в Кресненското дефиле в резултат на интензивните валежи в последните дни. Инцидентът стана...
Поредна тежка катастрофа стана в Кресненското дефиле на мокрия и хлъзгав главен път Е-79. Сигнал за инцидента е подаден към 15,00 часа в сряда на теле...
Изкърпването на пътната настилка в участъка от разклона за село Бело поле до тунела при село Железница на главен път Е-79 ще продължи и днес. Ремонтит...
Изкърпването на пътната настилка в участъка от разклона за село Бело поле до тунела при село Железница на главен път Е-79 започна днес. В отсечката, к...
След снега и заледяванията се образуваха над 100 дупки по главен път Е-79 в участъка от Благоевград до отбивката за село Железница. Пукнатините са с р...
За инцидента съобщи на профила си във Facebook DJ Джорджо, който се е включил в спасяването на пострадалите.
Сериозна катастрофа между два автомобила стана тази сутрин на главен път Е-79, на разклона за Ловече, информира Нова телевизия. Двете превозни средств...
Неправилна маневра на лек автомобил предизвика верижна катастрофа на главен път Е-79 край Сандански. За късмет пътният инцидент се размина без жертви,...