Чужд гражданин загинал в тежката катастрофа тази сутрин

Гражданин на Турция, шофирал лек автомобил е загинал при катастрофа тази сутрин, станала на международен път Е-79 в участъка преди входа на Враца.

Първоначалните данни са, че лекият автомобил се е блъснал в тир, а причината тепърва се изяснява. Двама души са приети в Многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" във Враца с тежки травми, добавиха от полицията. Екипите работят на мястото на катастрофата.

Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин-Враца в района на Враца, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене-Стубел-Липен-Криводол-Лиляче-Враца. Движението се регулира от екипи на Пътна полиция.

