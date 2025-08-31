Жестока катастрофа тази сутрин завърши с трима ранени

Трима души са ранени при тежка катастрофа на път I-1 (Е-79) в района между Бели извор и Враца.

Това съобщи пътният експерт от Европейски център за транспортни политики Диана Русинова.

По първоначални данни лек автомобил "Мерцедес" при движение в посока Враца навлязъл в лентата за насрещно движение и се блъснал в насрещно движещият се автовоз.

Вследствие на удара леката кола се е завъртяла и ударила идващият зад нея автомобил "Дачия", посочи Русинова.

Тежко ранени са шофьорът на Мерцедеса и двама пътници.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com