Жестока катастрофа тази сутрин завърши с трима ранени
Тежко ранени са шофьор и двама пътници
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Тежко ранени са шофьор и двама пътници
Падналият снощи от мост автовоз все още не е изтеглен
Автовозът, който е с пернишка регистрация, е пътувал от София към Перник
Тежка катастрофа е станала на околовръстния път на София. Ремарке от автовоз се е откачило и ударило два леки автомобила. Инцидентът е станал към 17....
Автовоз, пътуващ в посока София се е обърнал на магистрала "Тракия" и е причинил пътно-транспортно произшествие. Шофьорът на камиона е изгуби управлен...
Велико Търново. Автовоз катастрофира в района на местността Присовски край Велико Търново. Инцидентът е станал около 07,30 часа тази сутрин, съобщава...
Загреб. Българин е задържан в Хърватия за контрабанда на откраднати коли, предаде Хърватската Радио Телевизия, цитирана от агенция „Фокус". Според те...
Стара Загора. Малък автовоз с четири коли на платформата се обърна на отбивката към магистрала "Тракия" край чирпанското село Свобода. Катастрофата е...