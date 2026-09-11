Кошмарно задръстване на АМ „Тракия“ заради пожар
Горят сухи треви, черен дим затруднява движението
Инцидент с Влак. Вагон излезе от релси
Товарен влак дерайлира
Ужасен инцидент в метрото! Има ли пострадали
Опит за самоубийство в метрото
Драма в центъра на София! Полицията на крак
Зловещ звук вдигна на крак полицаи
Тежка катастрофа с моторист в София
Пострадалият е на 48 години, откаран е в болница
Катастрофа затвори временно магистрала "Тракия"
Две катастрофи на магистрала „Тракия“ образуваха километрично задръстване
Пореден инцидент. Млада шофьорка блъсна велосипедисти и дете
Инцидентът е станал на бул. "Дондуков" близо до кръстовището с ул. "Веслец" в столицата
Поредно ПТП. Автовоз падна от надлез на пътя край Даскалово
Автовозът, който е с пернишка регистрация, е пътувал от София към Перник
Две тежки катастрофи край Стара Загора
Възстановено е вече движението при 220-ти км в посока Бургас на АМ "Тракия"
Заради огнения ад - бедствено положение бе обявено в Елшица
Огънят стигна до обитаеми къщи, трети хеликоптер се включи в гасенето
Катастрофа на "Ботевградско шосе” в София
Автомобил е разбил мантинелата и е спрял върху релсите
Зловеща катастрофа край Стражица. Загинали и ранени
Движението в района на катастрофата се регулира от пътна полиция.
Тир се запали на АМ "Тракия".
Движението в посока София беше временно блокирано